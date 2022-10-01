東里站被震毀，月台塌陷，連日來拆除，台鐵局長杜微與技師到場會勘交換意見。（台鐵局提供）

918地震造成東部鐵路重創，花東線一度停駛，經連日搶修，僅剩玉里至富里間逾18公里需透過公路客運接駁，台鐵局說，該區間內東里站、新秀姑巒溪橋、以及樂樂溪橋受損嚴重，為兼顧鐵路輸運功能，擬定兩階段修復計畫，第一階段目標，要在農曆春節前搶通，屆時列車降速通過，並裝設監測儀，確保行車安全。

台鐵局委託專業工程顧問公司技師數度現場勘察，區間內東里站、新秀姑巒溪橋、以及樂樂溪橋受損嚴重，經評估橋梁主結構應未受破壞，因大梁重達800噸至1400噸，且左、右偏移不一，最大移位量超過 1 公尺，部份橋跨又位於河道內，搶修工作具有相當難度。

第一階段，先恢復新秀姑巒溪橋行車功能，預計辦理15跨大梁頂昇橫移復位／支承、重新裝設止震裝置與電力桿基座，搶修完成後先以60km／hr 速度慢行通車，並裝設監測儀器持續監測，以確保行車安全；此階段原預估需6個月工期，經努力調整趕工進度，將以農曆春節前搶通為首要目標。

第二階段則依據最新「鐵路橋梁耐震設計規範」作安全評估與補強，使橋梁符合要求，完成後即可恢復正常速度行車。

台鐵局長杜微日昨在副總工程司陳仲俊、花蓮工務段段長李建勳、台東工務段段長楊崑宗陪同下，赴東里視察二橋損壞情形，並和專家技師及局內工程人員交換意見。

東里站塌陷月台雨棚已拆除、軌道石碴淨空、橋下整地準備及初步量測等作業，杜微期勉大家更要群策群力達成搶修目標，也感謝行政院工程會、交通部、鐵道局、公路總局及河川局等單位這段時間的大力協助。