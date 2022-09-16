雖然8月以來中國疫情升溫，部分城市再度開始封城，不過封控管制等措施對物流、交運、消費產業的影響較大，影響短期零售消費、酒店旅遊、餐飲食品、汽車等投資信心，但從企業財報分析，與低碳、新能源相關的上游材料、新能源車、光伏、儲能產業仍呈現高速成長態勢，顯見各板塊增速分化大，今年布局中國股市需挑選具成長前景之行業。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩認為，A股自4月26日落底以來反彈幅度約兩成，近期面臨漲多調節，加上外部經濟數據疲軟、全球資金緊縮等因素，投資氣氛較為薄弱，使得A股目前處於震盪格局，然而政策撐盤，經濟可望逐步恢復正軌，在第四季仍偏多的基調上，預料整體走勢將以結構性行情為主。

張玉佩指出，目前中國的新能源車銷售，在政策作多之下增幅高達100%之上，且除了新能源車銷量及動力電池裝機量維持過半以上的市佔優勢，太陽能所需的多晶矽、組件等，在中國產量的佔比更高達七成以上，預料中國新能源產業鏈可望贏得重大轉機。

統計顯示中國在2022年上半年，光伏新增裝機量較去年同期大幅成長137%，風電新增裝機也有19%的漲幅，隨著風電、光伏建設加速發展，新能源消納規模不斷加大，新型儲能產業也將迎接重要戰略機遇期，根據統計，今年上半年中國儲能總裝機量已較去年同期快速成長70%之多，年度有望呈現翻倍成長。