和泰車(2207)調漲旗下五款新車售價，漲幅落於2~7%，較往年水準提高。受到缺車、防疫險理賠費用影響，和泰車2022年獲利能力明顯下滑，若上述因素緩解，2023年營收、獲利有望回升。法人投資建議維持區間操作，目標價穩在627元。漲價、銷售量下滑、子公司防疫險等均恐衝擊獲利，本周一再度失守600元大關，周四和泰車盤中股價再摔至580元之7月22日以來的兩個月新低價，終場收跌2.34%報584元，所有短均告失。

和泰車調漲旗下五款新車售價，漲幅落於2~7%，和泰車表示，因今年以來車用原物料價格持續上漲，且全球汽車供應鏈受到COVID-19疫情衝擊影響導致零件短缺，造車成本不斷攀升且面臨缺車影響。和泰車調漲旗下五款新車售價，TOWN ACE調漲2%、RAV 4 HEV調漲3~4%、SIENNA HEV調漲4%、GR YARIS調漲6%、GR86調漲7%。而主力車款TOYOTA COROLLA CROSS、YARIS、ALTIS尚未調漲價格，但在原廠壓力下，後續恐將也調漲價格。此次新車漲幅落於2~7%，較歷年2~3%明顯提高。

2022年方面，因受缺車影響，和泰車先前法說會已下修年度銷售目標，TOYOTA銷售目標由原先的13萬輛下修至12.6萬輛，LEXUS由原先的2.5萬輛下修至2.1萬輛。小型車銷售目標由原先的15.5萬輛下修至14.7萬輛，但市占率目標由33.7%調升至34.2%。商用車因受2021年六期法規切替、客戶提前購車影響，預估市場總台數將下滑。

和泰車維持TOYOTA、HINO商用車年銷售目標9000輛，雖目標銷售量數下降但市占率持續推升。法人預估，2022年營收2446.79億元，年增0.65%。毛利率及營業利益年比下滑。因認列防疫險理賠費用，子公司和泰產險面臨虧損，影響和泰車整體獲利能力。法人預估，稅後純益114.03億元，年減29.66%，EPS達20.88元。

不過在2023年方面，考量車市需求旺盛，若缺車因素緩解，法人預估，2023年新車銷售量可望進一步提升。因防疫保單理賠問題多集中於2022年，後續較無此因素影響後，整體獲利可望明顯回升。法人預估，2023年營收2548.16億元，年增4.14%，稅後171.94億元，年增50.78%，EPS達31.48元。