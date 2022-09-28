微星(2377)今發佈搭載13代Intel CoreTM處理器的Z790晶片全系列主機板，包括MEG系列、MPG系列、MAG系列和PRO系列。Intel第13代處理器以Intel 7製程和混合架構為基礎，單顆處理器擁有多達24核心數、32執行緒，L3快取記憶體容量也大幅提升。為充分支援Intel 第13代平台的效能，MSI Z790主機板針對散熱設計、M.2安裝簡化以及新平台擴充支援都有全新設計，為遊戲玩家、創作工作者和商業用戶提供最佳性能。

對應Intel Core i9-13900K高效能，MEG Z790 GODLIKE 提供DRPS 26+2供電相數，並採用105A SPS供電模組，釋放CPU強大的效能。面對強大供電所產生的熱能，MEG Z790 GODLIKE和MEG Z790 ACE也提供全新VRM散熱設計，採用全鋁合金鰭片形式散熱片、交叉導熱管直觸U型VRM散熱片，再額外搭配附加Choke導熱墊與7W/mk的MOSFET散熱墊，讓散熱能力大幅提升。

MPG Z790系列共推出4款，包含MPG Z790 CARBON WIFI、MPG Z790 EDGE WIFI、MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 以及 Mini-ITX MPG Z790I EDGE WIFI。外觀設計多元外，供電部分也多達 19+1+1相數、搭配附載導熱管的加大散熱片，有效提升穩定性。擴充性上，ATX 主板還特別配置5組M.2插槽，除了MPG Z790 EDGE WIFI系列所配置的M.2 插槽為PCIe Gen 4.0外，MPG Z790 CARBON WIFI更配置了Lightning Gen 5 M.2支援，釋放處理器的極限效能。同時，MPG Z790系列ATX主機板也有同步導入磁吸式免螺絲拆卸專利技術，讓玩家擴充升級更隨心所欲。

MAG Z790 TOMAHAWK WIFI是遊戲玩家中最受歡迎的型號之一。16+1+1 DRPS供電設計、90A SPS電源模組和雙8 pin CPU電源連接埠，配置Intel Core i5-13600K處理器迎刃有餘。MAG系列主機板也同步配置Lightning Gen 5.0 PCIe插槽、2.5G LAN和Wi-Fi 6E 解決方案等最新的擴充支援和傳輸技術，讓玩家面對市場主流遊戲輕鬆上手。除此之外，MAG MAG Z790 TOMAHAWK WIFI也有提供DDR4 、DDR5版本，讓玩家有更多的組合選擇。

為照顧既有客戶權益，同為LGA 1700腳位的第13代Intel CoreTM處理器，只要更新BIOS即可向下相容600系列主機板。MSI也將陸續公布600系列BIOS更新檔於官方網站中。