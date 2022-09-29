華擎(3515)28日盤中觸及波段新低83元，相較去年底高點291元，打了近3折，而外資持有華擎比重，也是降至波段新低，僅約4.7%左右。華擎今年前8月營收為108.5億元，年減15%，今年上半年稅後盈餘為8.63元，EPS達7.02元，價益比目前偏低，投資價值浮現。

華擎發布支援最新第13代Intel Core處理器的嶄新Intel Z790系列主機板。首波Z790大軍，最令人注目的一張，是全白色系的華擎20周年特別紀念版「Z790 Taichi Carrara」。Carrara周年特別紀念版附上了一顆12公分，轉速範800~2500轉可調的雙滾珠PWM大理石塗裝風扇，讓玩家可以安裝至機殼之中，讓系統更有一致性與主題感。

Intel Z790系列主機板，包括頂規旗艦-「Z790 Taichi」；華擎20周年特別紀念版-「Z790 Taichi Carrara」；以及瞄準主流玩家族群的不敗傳奇-「Z790 Steel Legend WiFi」、經典款-「Z790 PRO RS」、電競新秀-「Z790 PG Riptide」和「Z790 PG Lightning」；電競鋼砲-「Z790 PG -ITX/TB4」和「Z790M-ITX WiFi」。

為了發揮13代Core系列處理器的強大效能，華擎在Z790 Taichi系列上，設計了強大的24+1+2相105A SPS(Smart Power Stage)VRM，協助使用者打造強大的LGA1700平台，更賦予極度超頻性。同時還支援最新的PCIe Gen5 x16顯示卡插槽，以及用於最新超高速NVMe SSD的PCIe Gen5 x4 M.2槽。