半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）因應客戶求成長，為提供客戶最佳支援服務，優化量測、檢測產品的研發支援能力，並打造台灣成為全球供應鏈管理中心，對此持續擴大在台營運，今年目標在台灣招募1100名工程師，預計至今年底台灣員工人數可達4500人。

為讓參與2022國際半導體展（SEMICON Taiwan）的民眾更了解公司創新技術，ASML今年結合人才培育特展，首度將「ASML創新體驗車」駛進南港展覽館戶外空間，參觀者可透過體驗車內的互動遊戲、影音和導覽，深入認識ASML。

ASML今年的導覽活動採事前報名，由ASML專人進行導覽，讓民眾一窺極紫外線（EUV）獨家創新技術。此外，ASML也獨家安排人資（HR）招募人員於體驗車上進行一對一面談，就職全球頂尖半導體荷商的機會大門。

同時，ASML台灣區暨東南亞區財務長何思穎受邀參與15日的「展望新世代人才培育論壇－多元共融講座」，指出ASML的「兼容文化」，匯聚全球139個國籍的同仁一起工作，來自全球27國員工以「多元」激發「創意」，一起發揮無限潛能、共創進步。

何思穎表示，半導體產業是高度國際化產業，人才需有國際視野，才能展現職場競爭力，持續培養跨文化溝通協調能力、英文能力及開放心態，從跳出舒適圈思維進化到「增大」舒適圈。

何思穎指出，ASML的組織核心價值是思考辯證、勇於表達（Challenge），團隊合作、共創雙贏（Collaboration）及關懷傾聽、尊重包容（Care）3種特質，為ASML員工內訓及未來選才的最重要指標。

同時，對於非理工科系畢業員工的職涯發展與學習機會，何思穎表示ASML會持續提供個人職涯發展與學習機會，除了自我優勢強化，更提供學習機會提升員工的產業專業知識。ASML台灣目前有35％員工為非理工科系畢業，未來將持續提供相關非理工科技職缺。

同時，ASML認為性別不該成為升遷的考量因素。何思穎提到，ASML台灣管理團隊共8位，其中女性成員達3位，超過1/3的女性比例，ASML依據員工的適性工作能力與組織發展給予最佳的發揮空間與職場文化，讓性別不再成為升遷天花板的考量因素。