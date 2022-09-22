美國通貨膨脹數據顯示雖然能源價格較先前高點下跌，但整體通膨壓力已經蔓延至其他服務業領域，頑強的通膨使得美國聯準會的壓力倍增。美國聯準會今晨在升息0.75%與1%間艱難選擇中選擇了升息0.75%。匯豐銀認為，聯準會持續的鷹派態度將使第四季股債波動持續，並呈現盤整格局。當市場處於盤整階段而且波動幅度仍然偏高時，投資者要如何應對以防禦經濟衰退與通膨風險？

匯豐銀預測，美國政策利率將於明年初上升至4.50-4.75%，並在年內維持在同一水準，預料美元將保持強勢，美元具備高息優勢，尤其是相對歐元、英鎊和日圓，而經濟衰退憂慮和地緣政治事件均助長避險情緒，是美元持續的利多因素。考慮到歐元區和英國因能源危機可能於第四季步入衰退，因此對歐元和英鎊的前景看法偏向悲觀。

在股票配置方面，匯豐銀保持對全球股票中性觀點，但會建議更嚴格篩選地區和類股配置，以應對可能的衰退、通膨和利率風險。我們偏好優質股，投資者在衰退陰影和企業獲利不確定因素下會更關心公司基本面，優質股和業績欠佳的公司股價表現的差異化將擴大。在通膨高漲之時，具備議價能力和邊際利潤偏高的優質公司股價將能勝過指數表現。此外，現金流強勁並有能力派發高股息的優質公司可為股東創造更大收益，在經濟前景不確定的環境中，高股息公司的總回報展望會吸引投資人。

在最近債券殖利率飆升後，匯豐銀看好優質企業的中短存續期間(3至5年期)債券，因為殖利率曲線倒掛抵銷了長天期債券的天期溢價，短天期債券在利率波動下則表現較穩健。此外，預期經濟衰退的憂慮日增，將會推動全球避險資金流向優質投資等級債券。