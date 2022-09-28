俄烏戰爭、高通膨、疫情等不利因素，雖然衝擊許多產業，惟中科園區仍延續去年的兆元營業額佳績，今年上半年締造5,714.8億元的營業額，年增18.37％，創下同期新高；上半年貿易總額4,628億元，年增25％；就業人數達53,416人，年增4.78％。

中科管理局表示，就中科園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使晶圓代工價格調漲及記憶體訂單暢旺，營業額年成長28.9％；光電產業2021年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下基期墊高，而2022上半年則因面板價格下跌及大陸封控措施等影響，營業額衰退25.59％，惟光電產業廠商仍持續布局高端、高附加價值市場，期能維持產業競爭力。

此外，精密機械產業受惠設備需求回溫及產品漲價效益，上半年營業額年成長18.32％；生物技術產業受惠市場需求增加，營業額成長34.96％；另電腦及周邊產業受惠歐美市場需求成長及產品價格上漲，營業額成長39.54％。

今年上半年，中科計引進高科技廠商10家，其中積體電路及生物技術各3家、精密機械2家、光電及電腦周邊各1家，總投資金額187.63億元，加計園區廠商增資案3.2億元及擴廠案1,342億元，投資總金額達1,532.83億元。

截至今年上半年，中科管理局已引進235家國內外高科技廠商（包含44家外商），計畫投資額逾2兆4,384億元。引進包括以供應半導體製程必要化學材料的炎洲公司、高度客製化設計伺服器散熱零組件與散熱偵測控制系統之超昱國際、生產顯示器玻璃蓋板之晨豐光電、擁有德國KTR集團工業用傳動元件技術之臺灣開天傳動、研製多元化金屬產品應用各產業領域之俊益鋼鐵，以及具備光學鏡片設計能力及相關獨家專利技術之德盟儀器等亮點廠商。

展望下半年，中科管理局表示，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨、原物料上漲、疫情等衝擊，預估經濟成長率雖可能下修，惟中科持續招商，廠商陸續進駐營運，科技大廠亦維持製程領先與擴大產能，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望挹注中科今年全年營業額再創歷史新高！