大陸國家網信辦就修訂《網絡安全法》公開徵求意見，調整行政處罰幅度，並加入從業禁止措施。其中違法運營者及主管人員的處罰金額，在現有基礎上，增設100萬人民幣(下同)以上、5000萬元以下的罰款區間，或上一年度營業額5％以下罰款，相關主管及其他責任人，可被禁止擔任相關企業的董事、監事、高級管理人員，或者從事網路安全管理和運營關鍵崗位的工作。

網信辦表示，關鍵資訊基礎設施是經濟社會運行的神經中樞，為強化關鍵資訊基礎設施安全保護責任，進一步完善相關違法行為的行政處罰規定。