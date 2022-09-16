據香港《經濟日報》報導，中國國家主席習近平日前國事訪問哈薩克，天主教教宗方濟各正好也出訪當地。梵蒂岡事前曾與中方接觸，探討安排方濟各與習近平在哈薩克會面，但被中方婉拒。教宗方濟各向媒體表示，自己並不理解中國心態，但必須尊重。

路透社引述匿名梵蒂岡官員透露，教廷曾與中方溝通，表示教宗方濟各周三（14日）訪問哈薩克首都努爾蘇丹期間，有空可以與當日抵達的習近平會面，但中方答覆沒有時間。路透社指出，習近平、方濟各兩人如果能夠會面，無論多麼短暫，都會是歷史場面。

北京與梵蒂岡至今尚未建立外交關係，梵蒂岡仍是台北為數不多的「友邦」，但梵蒂岡與北京早有不少互動，並就主教任命議題達成過具爭議的協議。外界一直猜測，梵蒂岡與台北斷交、與北京建交可能只是時間問題。

據美聯社報導，方濟各離開哈薩克之後，在飛機上接受媒體訪問時再次談及中國，表示自己沒有見到習近平。對於中國整體情況，他坦言：「有些事情在我們看來不民主。」「要明白中國人的心態並不容易，但這必須受到尊重，我也表示尊重。」

方濟各抵達哈薩克前，表示自己願意隨時到訪中國。中國外交部對方濟各表達的友好和善意表示讚賞，稱中國和梵蒂岡之間保持著良好溝通，中方也願意同梵方繼續開展對話合作，積極推進改善關係進程不斷向前發展。