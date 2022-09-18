中國大陸國家主席習近平在9月14至16日對哈薩克、烏茲別克進行國事訪問，出席了在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會，也在15日與俄羅斯總統普丁舉行了雙邊會談。

由於俄羅斯最近在烏克蘭戰場上頻頻失利，因此俄國是否會在峰會上尋求中國援助，以及宣稱與俄關係「上不封頂」的中國會如何回應，也成為大家關注的焦點。結果普丁並沒有開口求助，反倒先表示在台海問題上支持中國、譴責美國，並承認他了解中國對俄烏戰事的疑問與關切，也高度讚賞中國在烏克蘭危機上的平衡立場。

這避免了北京在俄烏戰爭上被逼進一步表態的尷尬，也讓北京欠莫斯科一份情。不過觀察中俄這次在上合峰會的互動，還必須把它放到中亞的場景裡觀察，方能看到其中脈絡。

中亞是聯繫中國與中東的橋梁，但無論北邊的烏克蘭戰事，或南邊的阿富汗動亂，任何一邊失控都可能外溢到中亞，引起區域不安。偏偏中亞又是重要能源通道，中國的絲綢之路經濟帶也從中亞經過。中亞又和新疆相連，新疆是治是亂都與中亞情勢密切相關，凡此皆使北京對中亞外交給予高度重視。中亞也有三個國際組織：除了上海合作組織之外，還有俄國主導的集安組織，及土耳其發起的突厥國家組織。三個組織的成員很多重疊，中俄土三國也在此微妙較勁。

中亞國家雖是前蘇聯加盟共和國，但是俄國打喬治亞、併克里米亞之後，中亞國家開始對俄國產生戒心。最典型的就是過去被認為與俄國關係密切的哈薩克。哈薩克沒有發表任何支持俄國發動戰爭的言論，沒有承認東烏的頓巴斯，也沒經援俄國助其挺過西方經濟制裁。

可是哈薩克在經濟上仍高度依賴俄羅斯，所以只能在較不敏感的地方爭取外交獨立。托卡葉夫在俄烏戰爭爆發後訪土，將與土耳其的關係提升到戰略夥伴關係。雖說二國都是突厥裔，但一個集安組織成員和一個北約組織成員建立戰略夥伴關係，還分享情報，總有點難以想像。為了另外找石油運輸管線，哈薩克也加強與亞塞拜然的關係。在高加索戰爭中，亞塞拜然打敗亞美尼亞，亞美尼亞是哈薩克在集安組織的盟國，哈薩克卻去道賀亞塞拜然收復失土。這些弔詭都可看出哈薩克有決心要走自己的路。在中亞這樣的氛圍之下，習近平也不可能公開宣布在俄烏戰爭中力挺俄羅斯。

上合組織這次納入了伊朗作為成員，也增加了7個新的對話夥伴國，整個組織有往中東擴大的趨勢。關切的議題也從過去反恐怖主義、極端主義、分裂主義，擴大到維護國際糧食安全、能源安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等新面向。所以上合組織也在轉型。但細看這些國家，其中又不乏矛盾。印度與巴加斯坦，伊朗與沙烏地，都有矛盾。而成員國多了，中國或任何國家都無法完全掌控。但可以確定這是一個沒有西方勢力直接參與的組織。一個新的秩序正在胎動，最後會長成什麼樣貌，是我們觀察上合峰會的第三個看點。（作者為東吳大學政治系教授）