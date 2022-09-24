1個非政府組織今天指出，伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）遭「宗教警察」羈押後死亡引發民眾抗議，政府派安全部隊鎮壓，迄今已造成至少50人喪生。

法新社報導，設於挪威首都奧斯陸（Oslo）的伊朗人權（IHR）非政府組織表示，伊朗安全部隊昨晚在北部的吉蘭省（Gilan）槍殺6人後，導致抗議死亡人數持續攀升。

IHR非政府組織說，自上週示威潮展開以來，伊朗約80個城市和其他市區中心都出現抗議活動。

IHR非政府組織負責人阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指出：「目前已至少有50人死亡，不過群眾仍在為他們的基本人權和尊嚴而抗議。」

他說：「國際社會須與伊朗人民站在一起，對抗我們這個時代最專制的政權之一。」

根據伊朗官方統計，鎮壓抗議造成至少17人死亡，包括5名安全部隊人員。（譯者：徐睿承）1110924