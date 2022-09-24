伊朗女子艾米尼之死引發眾怒，連日來民眾上街示威，政府出動安全部隊鎮壓，伊朗媒體報導，單是在西北部的吉蘭省，就有739名示威者遭到逮捕，總統萊希表示將果斷處理。

法新社報導，伊朗「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）指出，有大批示威者遭到逮捕的報導，西北部吉蘭省（Gilan）警察首長今天宣布，在他的轄區內，逮捕了739名暴徒，當中包括60位女性。

22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）本月13日因未戴好頭巾被宗教警察逮捕，陷入昏迷3天後去世，引爆示威潮。

23日晚間，群眾在伊朗各地發起抗議，網路上流傳部分抗議演變成暴力衝突的影片。

從畫面可以看見，伊朗安全部隊在西北部皮蘭夏爾（Piranshahr）、馬哈鎮（Mahabad）和烏爾米耶（Urmia）等城鎮，對手無寸鐵的示威者發射似是實彈的彈藥。

安全部隊在一波鎮壓行動中，逮捕了抗議人士和記者。保護記者委員會（CPJ）的協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）指出，自19日以來已有11名記者遭警方拘捕，包括伊朗改革派報紙「資訊報」（Shargh）的女記者哈梅迪（Niloufar Hamedi），她報導了艾米尼之死。

路透社報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天說，伊朗必須果斷地處理席捲全國的示威浪潮。

據伊朗官方媒體報導，萊希強調「抗議」和「擾亂公共秩序和安全」必須劃分清楚，並稱那些抗議是「暴動」事件。