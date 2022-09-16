以《來自星星的你》、《擁抱太陽的月亮》等韓劇走紅國際的韓星金秀賢，昨日受邀出席MIDO在首爾舉辦的新品發表會，並在線上接受台灣媒體專訪，分享他生活中的小確幸，於2021年受邀擔任美度表（MIDO）品牌代言人的金秀賢，不僅成功帶動MIDO在亞洲的買氣，且賦予品牌年輕時尚的新形象。

金秀賢昨日出席MIDO在首爾舉辦的新品發表會，佩戴MIDO為他設計研發的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表。（MIDO提供）

金秀賢準時上線接受專訪，十分守時，還不時以中文「謝謝」回應提問，十分可愛，他身穿西裝搭配本季主打的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表潛水表，帥氣破表，他說他平日喜歡騎自行車、登山、打高爾夫等戶外活動，受疫情影響，迄今沒有機會戴著新表去潛水，如今潛水表上手，已迫不及待要安排潛水活動了。

MIDO OCEAN STAR GMT海洋之星雙時區腕表，附快拆編織表帶，4萬2500元。（MIDO提供）

在眾多MIDO腕表當中，金秀賢最喜愛以歷史建築為靈感打造的All Dial羅馬競技系列腕表，如今也對Ocean Star系列潛水表有了好感，紅藍色系充滿美感，是他的新歡。他也對MIDO腕表的時尚百搭十分推崇，例如他偏愛黑色系服裝，戴MIDO每一款表都合適。

MIDO Ocean Star海洋之星復刻漸層腕表，2萬8800元。（MIDO提供）

金秀賢的魅力無法擋，去年年底MIDO在台灣市場推出20只Ocean Star 600米限量聯名簽名表，立刻被金秀賢的粉絲搶購一空，金秀賢在廣告中佩戴表款也明顯帶動買氣。今年MIDO乘勝主打多款潛水表，從功能配備到外觀設計無不迎合金秀賢的需求，也符合當前年輕時尚人士的喜好。

MIDO Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕表特別版，5萬9500元。（MIDO提供）

昨日金秀賢佩戴Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表，是市場上少見同時具備兩地時區與潛水表防水功能的腕表，紅藍色的配色充滿運動美感，適合熱愛帆海、潛水等水上運動，且經常要出差旅遊的國際商務人士，Easy-Nato可自行拆換表帶的貼心設計，讓時尚型男可依造型需求自行搭配，隨表附贈一條藍紅條紋編織皮革表帶。

MIDO Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈鈦金屬潛水表，3萬7200元。（MIDO提供）

另一款主打MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻漸層腕表，原款表是以全黑色調為主，今年新登場複刻款表盤換成黑紅色漸變色調，更添時尚感，全新設計的橡膠表帶更能凸顯潛水表的運動美學，復古盒式藍寶石水晶玻璃鏡面，充滿60年代復古風情。