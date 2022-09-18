一夜連45震！台東關山昨晚9時41分發生規模6.4極淺層地震，地震深度僅7公里，最大震度台東6強，是關山49年來最大地震，且強震之後餘震不斷，根據氣象局統計，截至今晨7時又陸續發生45起餘震，震央包括台東、花蓮、高雄。但氣象局表示，高雄地震不算在餘震統計中。

在昨晚6.4強震後，今晨6時5分52秒台東又發生規模4.3的餘震，最大震度台東4級，同樣在6時5分48秒高雄也發生規模4地震，震度3級，兩起地震僅相隔短短4秒。

6.4強震後，今早6時05分高雄也發生規模4地震，最大震度3級。(翻攝自氣象局)

早上台東發生規模4.3的餘震。(翻攝自氣象局)

從昨晚9時41分截至今早7時總計有45起地震，除了6.4主震外，有感地震14個，小區域地震30個。餘震位置為台東42起，另兩起分別在花蓮縣和高雄市。

氣象局指出，昨晚的6.4地震是今年最強震，由於是淺層地震，全台有感，2天內恐有規模5以上餘震。氣象局說，台東關山鎮發生大規模地震非常奇怪「一定有不知道的結構存在」，而台東震度6強也是震度改制後發生的最大震度。