高雄市三民區大豐二路24日下午5時15分左右，一間咖啡店前發生一起砍殺案，警消獲報後立刻到場處理，警方到場雙方已無打架情事，其中宋姓傷者右手虎口及肚子有傷，意識清楚，先行由救護車送往醫院，警方將在場人約3人帶回派出所釐清狀況。

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