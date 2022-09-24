高雄咖啡店前驚傳砍人案！1人右手腹部遭砍送醫 3嫌遭逮 18:042022/09/24 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三民區大豐二路上一間咖啡店前發生砍傷事件。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區大豐二路24日下午5時15分左右，一間咖啡店前發生一起砍殺案，警消獲報後立刻到場處理，警方到場雙方已無打架情事，其中宋姓傷者右手虎口及肚子有傷，意識清楚，先行由救護車送往醫院，警方將在場人約3人帶回派出所釐清狀況。 手機APP繳停車費抽台積電股票 魅力超夯每月增逾4萬筆 高雄又傳浮屍！八月以來第9具 蓮池潭驚見男性死者 全台唯一！公立日照中心前進原民地區 #高雄 #砍殺 #咖啡店 #虎口 #右手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳其邁競總曝光 設在鳳山原因出爐 12:402022/09/24 政治 高雄掃蕩登革熱 清出6戶米奇屋 04:102022/09/23 地方新聞 高雄2街暴通緝犯落網！丟雞蛋暴力討債 剪完髮落網 12:122022/09/24 社會 高雄男被發現陳屍計程車！兒3小時前曾衝派出所報案 13:442022/09/24 社會 「青年租屋改造計畫」徵件影片出爐 激盪居住設計巧思 09:512022/09/23 生活 結合書香與景觀的城市度假 承億酒店再揭港都新視界 11:452022/09/23 生活 政院核定興建高捷小港林園線 拚年底前動工 04:102022/09/24 地方新聞 高雄成綠色鐵板 柯志恩認為陳菊是關鍵 14:402022/09/23 政治 高雄捷運小港林園線獲政院核定 預計年底可動工 17:502022/09/23 政治 高雄土地重測真用心 保障產權免擔心 15:102022/09/23 區域情報-高雄 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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