養工處說明，市府今年更向台電公司申請相關補助經費，陸續規劃環境教育課程及生態導覽解說服務，歡迎市民朋友多加利用。（王聰曦提供／袁庭堯高雄傳真）

今年9月高雄茄萣濕地迎接提早到來的4隻黑面琵鷺，與去年相比，整整提早了半個月左右，讓愛鳥人士驚喜。茄萣濕地目前熱鬧滾滾，除了澤鵟外，更有黑翅鳶、魚鷹輪番上陣表演追逐秀，市民可提前預約導覽解說服務，感受濕地生態魅力。

茄萣濕地前身為鹽田，廢曬後，因少有人為干擾又食源豐富，逐漸成為鳥類的生態樂園，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地。

工務局表示，往年10月至翌年4月是茄萣濕地最熱鬧的季節，但今年9月起茄萣濕地就異常熱鬧。候鳥冬季時往南到溫暖地區度冬，而台灣正處於東亞、澳洲遷移線，是候鳥們南遷北返途中理想的休憩站。

高市府透過與學校及民間保育團體的緊密合作，多年來持續投入茄萣濕地的生態監測、棲地巡守管理及生態教育推廣，2021年受疫情影響但仍有超過10萬以上的參觀人次，茄萣濕地已然成為賞鳥愛好者的口袋名單。

養工處說明，市府今年更向台電公司申請相關補助經費，陸續規劃環境教育課程及生態導覽解說服務，歡迎市民朋友多加利用，可提前預約導覽解說服務，透過專業導覽老師帶領，深度體驗濕地的美麗風景，相關資訊可至茄萣濕地網站查詢。

養工處也提醒賞鳥的民眾，保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」等原則，共同守護地球的自然資源並維護永續生態。