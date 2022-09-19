中華民國棒球協會今天（19日）宣布，列特博生技完成組隊手續，正式成為台灣第11支甲組成棒球隊，將在今年爆米花棒球聯盟亮相，與其他10支球隊角逐冠軍頭銜。

列博特生技已經贊助萬能科大棒球隊3年，總經理戴極昇更曾親自擔任投手參加春季聯賽，他表示，希望能對台灣棒球有更多貢獻，所以才決定籌組球隊，也很感謝公司董事會的支持。

中華棒協特地為列特博生技舉辦甲組成棒隊加盟記者會，並同時宣佈「台灣甲組成棒推廣聯盟」成立，由安永鮮物董事長郭智輝擔任首任會長，中華棒協理事長辜仲諒、教育部體育署主任秘書呂宏進、安永鮮物董事長郭智輝，以及列特博生技總經理戴極昇今日都出席，辜仲諒也將台灣甲組成棒推廣聯盟首任會長的聘書親自交與郭智輝，台灣甲組成棒推廣聯盟成立後的首個任務，就是將在明年初推出全新大賽「666甲組成棒挑戰賽」，持續厚植台灣棒球實力。

666甲組成棒挑戰賽預計明年1月份開打，將由今年爆米花聯盟與梅花旗大專棒球賽的前6名，分社會組與大專組2組進行比賽，社會組取前4名、大專組取前2名進行最後決賽，期許讓台灣甲組球隊有更多出賽機會。