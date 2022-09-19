人民幣兌美元離岸價與在岸價上周相繼破7。前交銀國際研究部主管、對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝表示，人民幣破7不必過慮，為周期之力量使然。不過，人民幣弱勢，也預示著全球市場風險正若隱若現，全球經濟基本面不斷弱化。

香港信報報導，洪灝在報告提到，大陸經濟周期領先於全球經濟周期，而大陸經濟很大程度上仍然具有強周期的性質。作為這樣一個國家的貨幣，人民幣一直對全球經濟和市場風險異常敏感。例如人民幣即期匯率與金銅比這一傳統風險指標密切相關。一般而言，人民幣愈疲軟，金銅比愈高，系統性風險水漲船高，風險偏好愈發走低。

他稱，人民幣弱勢趨勢很可能將持續一段時間，而全球經濟周期將繼續放緩。他認為，人民幣走弱暗示全球市場已是山雨欲來風滿樓之勢，雖然人民幣短期內的超跌可能會引發技術性修復，但資產價格的最終調整已近在咫尺。

他強調，人民幣弱勢其實一葉知秋，反映中美央行之間的貨幣政策分歧，以及大陸過往累積的龐大外匯存底的下降。並稱人民幣「破7」不必過慮，周期之力量使然。