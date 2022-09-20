918強震導致桃園八德運動中心天花板坍塌，才剛修完不到一天就因地震坍塌，讓外界質疑是否為豆腐渣工程？對此，國民黨立委江啟臣認為，影片拍的非常清楚，請司法機關、廉政單位拿出道德勇氣，這麼清楚難道不用調查嗎？

江啟臣說，要民進黨道歉已經不容易，很多事情都跟殺警案一樣，今天公祭明天忘記，這次是好險影片中的人都跑得很快，很幸運，但下一次又遇到豆腐渣工程還有沒有那麼幸運？下一次勒？都來不及跑了。

江啟臣質疑，這樣的工程品質跟政府施政，廉政單位都不用去查嗎？檢調不該有顏色，應該為人民生命財產著想，哪天會不會是他們自己遇到也不知道，應該徹查到底。

江啟臣說，桃園市長鄭文燦雖然出來道歉，但請問誰下台了？新竹球場問題，新竹市府誰下台了？疫情指揮中心前指揮官陳時中也沒因為人命下台，他是辭職去選舉，他也不覺得有愧於人民，蔡政府下台官員沒幾位，造成人民生命財產損失之重大，「沒有政治責任變成政治蠻橫，人民敢頂嘴就罵你。」