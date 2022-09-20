澳盛銀行（ANZ）與民調公司Roy Morgan在20日公布上周（9月12日到18日）澳洲消費者信心指數回升0.3點至86點。主要是外界預期澳洲央行接下來升息幅度會放緩所致。

澳洲前周（9月5日到11日）的指數下跌0.4點至85.7點，正值澳洲央行把基準利率調升2碼至2.35％。

但澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）16日在國會的經濟委員會上表示利率水準已接近正常化，下月央行會議將考慮升息1或2碼。在升息速度可望放緩下，支撐消費者信心有所回升。

澳盛經濟學家普蘭克（David Plank）強週央行近期釋出的態度，讓房貸戶暫時鬆了一口氣而支撐消費信心。

儘管如此，上周消費者信心指數水準，仍較去年同期低17.3點，並較今年來各周均值90.9點低了4.9點。

另外，上周的消費者通膨預期上升0.3點至5.6點，為8月中以來最高。