9月17日、18日連續兩天超過規模6的地震帶來災害，教育部統計到今天上午11時止，共有568校受損，初估災損金額計1億1635萬餘元。以校數區分，高雄市120校受損最多，其次是新北市的55校，第3多的是花蓮縣51校。

受災的568校中，包括台北市33校、基隆市2校、新北市55校、宜蘭縣7校、新竹市7校、新竹縣14校、桃園市18校、苗栗縣33校、臺中市26校、彰化縣12校、南投縣17校、嘉義縣25校、雲林縣21校、台南市49校、高雄市120校、澎湖縣3校、屏東縣26校、台東縣49校、花蓮縣51校。

以縣市損失金額區分，屏東縣學校災損2154萬元最多，其次是花蓮縣1684萬元，第3高是台東縣1673萬元。以學校區分，花蓮縣國立玉里高中災損981萬元最多，其次是台東縣國立關山工商795萬元，第3高則是屏東縣天南國小570萬元。

教育部表示，花蓮縣國立玉里高中的建築物磁磚破損、牆面龜裂、天花板損壞、圍牆部分坍塌；台東縣國立山工商電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等；屏東縣天南國小則是磁磚脫落。