行政院農業委員會副主任委員黃金城率「農產品貿易赴美友好訪問團」，將向肯塔基州採購20餘億美元黃豆與玉米。我國駐亞特蘭大辦事處表示，有鑒於肯州與我關係持續升溫，今年的農產品訪問團行程特地將肯州納入採購行程。

黃金城率團於9月16日至18日訪問駐亞特蘭大辦事處轄區的肯塔基州，與肯方簽署採購意向書，表達於2023至2024年，採購20餘億美元黃豆與玉米的意願。

訪團在駐處人員陪同下，也參觀多個農場及波本威士忌釀酒廠，並參加肯塔基州的波本威士忌年度嘉年華（Bourbon Festival）。

駐亞特蘭大辦事處表示，我國人日常享用的食品中所含的黃豆和玉米成分，多來自美國。台灣自1998年起，以平均2年一次的頻率，籌組農訪團赴美採購，先前受COVID-19疫情影響暫停，今年再度恢復組團。

往年農訪團多只前往美國中西部各州，有鑒於肯州與我關係持續升溫，如肯州在2020年「台美教育倡議」後，率先與我簽署高等及初等教育合作備忘錄，我政府也對肯州風災伸出援手，所以訪團今年特別將位於美國東南區的肯州納入採購行程。

駐亞特蘭大辦事處指出，今年訪問肯州行程有兩大特點，首先是在肯塔基州參議會農業委員會主席Paul Hornback的農場舉行簽約儀式，另外訪團也親自體會肯州特有的波本威士忌嘉年華節慶氣氛，及搭乘巨大的收割機，親見收成玉米田的情景。