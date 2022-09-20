新竹縣「縣政新幹線」20日新埔場，縣長楊文科說明近4年來，縣府投入28億元強化新埔鎮教育文化等各項建設成果，十大交通建設之一的褒忠路拓寬工程已提報中央爭取補助經費，新竹輕軌捷運「藍線」也把新埔納入整體路網做可行性評估，未來交通會更便利。

楊文科細數縣府投入28億元在新埔鎮展開各項建設，指上任後縣府已還債135億元，剩下約79億元待清償，率領縣府團隊一邊還債、一邊投資，要讓新竹縣的發展愈來愈好，新埔鎮也將更繁榮。

工務處長江良淵說明這4年來與鎮公所合作，完成13件道路改善工程。未來還要推動縣到117線道路瓶頸改善等工程，列入十大交通建設之一的褒忠路拓寬工程，經費需10.81億元，已提送中央爭取補助經費。

對於新埔鎮長林保祿等地方人士希望未來新竹輕軌捷運通到新埔，交旅處說明針對「新埔往返高鐵大眾運輸需求」，新增規畫「新埔－高鐵新竹站－竹科」路廊方案（藍線延伸新埔），整體路網預計年底報中央審議，新竹輕軌捷運藍線可行性預計2024年11月完成。

文化局長李安妤說明新埔歷史建築如西河堂、大平製茶工廠、鎮公所和鎮代會建築群及朱氏家廟修復再利用工程，除大平製茶工廠已向中央申請補助經費外，其餘均將在年底前開工、發包。

新埔鎮長林保祿、縣議員陳新源及鎮代會主席王增基，提出新埔規畫AI智慧園區、恢復枋寮形象商圈、國小增加附設幼兒園做雙語教學、提升新埔自來水和瓦斯普及率、寶石橋改建及開闢埔東連絡道等建議，楊文科指示相關單位盡速研議與處理，允諾會持續新埔的各項建設。