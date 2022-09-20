歐洲股市周二開盤上揚，銀行股領漲，投資人已為聯準會的兩天會議做好準備。
周二泛歐Stoxx 600指數晨升3.86點或0.95%，為411.73點。所有的板塊都走高。德國股市升0.6%，英股漲0.7%，法股升0.5%。
銀行股上漲1.8%。銀行股也是最能從高利率環境中獲益。
聯準會可能連續第三次升息75基點，進而對持續的通膨表現出收緊的立場。
Bachem控股大漲13.4%；該瑞士生物技術公司簽下了兩份新的胜(月太)藥物合約。
歐洲股市周二開盤上揚，銀行股領漲，投資人已為聯準會的兩天會議做好準備。
周二泛歐Stoxx 600指數晨升3.86點或0.95%，為411.73點。所有的板塊都走高。德國股市升0.6%，英股漲0.7%，法股升0.5%。
銀行股上漲1.8%。銀行股也是最能從高利率環境中獲益。
聯準會可能連續第三次升息75基點，進而對持續的通膨表現出收緊的立場。
Bachem控股大漲13.4%；該瑞士生物技術公司簽下了兩份新的胜(月太)藥物合約。
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