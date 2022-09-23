在迎來聯準會預告將繼續升息等一連串重大的央行事件後，因前一日重挫而餘悸猶存的歐洲股市周五以小跌開出。瑞士信貸（Credit Suisse）傳出向股東調頭寸（cash call），股價應聲重挫。

周五，泛歐STOXX 600指數開跌0.2%，目前跌0.33%，報398.44，仍然徘徊在前一日創下的20個月低點附近。

前一日該指數重挫近1.8%，收在399.76點，跌破400點整數關卡，並創下2021年2月以來新低，因聯準會周三宣布今年以來連續第三次升息75個基點，並暗示將進一步大幅升息。聯準會主席鮑爾在會後坦承，如果央行必須繼續激進地收緊政策，美國經濟有可能衰退。

此外，瑞士央行周四宣布升息75個基點，一口氣將基準利率從-0.25%調升至0.5%。由於瑞士是歐洲最後一個政策利率為負值的國家，這次升息亦宣告歐洲的負利率時代正式結束。

歐洲銀行股表現疲弱，目前下跌0.85%。

瑞士信貸開盤重挫6.4%，目前暫跌5.42%。該銀行正試圖徹底整頓旗下投銀事業，消息人士透露，瑞士信貸已經向投資人尋求新的資金挹注，這是約7年來該銀行第4度向股東開口。

在其他主要市場方面，英國富時100指數目前跌0.44%，德國DAX指數跌0.62%，法國CAC 40指數跌0.23%，義大利富時MIB指數跌0.73%。