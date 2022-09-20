屏縣府出版屏東本位台語教材，教孩子用母語走讀屏東。(林和生攝)

母語是代代相傳語言，代表一個族群的文化與脈絡，為讓孩子沉浸在地文化氛圍裡，學習用自己母語認識家鄉，屏東縣政府20日在縣府禮堂舉行「屏東本位臺灣台語教材」發表會，內容涵蓋屏東地理、物產、自然生態與人文風俗，彌補傳統教材在地性不足的缺憾。

屏東縣長潘孟安表示，這套教材將帶著孩子走訪屏東地景，瞭解在地文化與傳統，不只是母語教材，也能做為親子共學，是一起認識屏東的好讀本。

還說，屏東有著多元的族群與語言文化，透過教材讓學生學習母語，認識自己的根，也用母語認識其他族群的文化，因為母語是文化的載體，母語教育能使學生從小瞭解自己的主體性及差異性，進而包容並尊重彼此。

潘孟安現場也體驗由課程內容所設計的闖關遊戲，由里港國小學生擔任關主，考一考屏東地理與文化，學生童言童語不時惹得大家會心一笑，更教縣長如何操控布袋戲，非常活潑有趣。

潘孟安強調，語言要能面對當代生活，才能具競爭力，因此教材跳脫傳統框架，結合時下潮流，納入社群媒體、科技等元素，讓學生用手機自學台語，也用台語教學生認識屏東各族群，甚至認識新住民的文化，所謂「越傳統越新潮，越在地越國際」。

此教材一套6冊，適用國小1至6年級，全縣已有131校申請，預計配送5400套。為真正落實教材教學，縣府已開始撰寫教師手冊，供各校使用，同時也將製作成電子書放上網站，讓學生、家長或外縣市對台語有興趣的民眾都能更方便使用教材。