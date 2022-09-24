屏縣府與為台灣而教教育基金會（TFT）合作，在車城國小溫泉分校設立全屏首座「教育創新基地」，作青年教育人才與資源匯聚點，為國境之南創造優質學習環境。（謝佳潾攝）

屏縣府與為台灣而教教育基金會（TFT）合作，在車城國小溫泉分校設立全屏首座「教育創新基地」，作青年教育人才與資源匯聚點，為國境之南創造優質學習環境。（謝佳潾攝）

為台灣而教教育基金會（TFT）長年與屏縣府合作，已培訓近百名師資進到偏鄉服務，而今雙方合作模式再升級，在車城國小溫泉分校設立全屏首座「教育創新基地」，作青年教育人才與資源匯聚點，為國境之南創造優質學習環境。

屏東首座「教育創新基地」24日由縣長潘孟安親自揭牌啟用，他開心道，感謝TFT沒有被落山風嚇跑，TFT自2015年與屏東縣合作後，與屏南地區9所學校合作，培育多位青年進入校園任教，至今累計培訓314人，其中有86人在屏東服務，占總數近3成。

「TFT的投入為恆春半島挹注教育人才資源！」潘孟安說，溫泉分校是TFT團隊長期合作的學校之一，他們與在地師生、社區居民都有良好互動，如今TFT在公私協力下進駐基地營運，地方樂見其成。

潘孟安說，屏東創新教育基地的發展目標有落實在地共學參與、培力在地青年教師、創新青年人才二地居實踐學校支持、導入教育創新資源等，從「培育學生的學校」轉型為「匯聚地方教育夥伴的學校」，未來將作為屏南地區資源與青年人才的媒合平台。

TFT創辦人劉安婷表示，TFT是「教育創新合作社Education CoLab」成員之一，現在不僅進駐基地還「買一送二」，合作社其他成員均一教育平台基金會、誠致教育基金會（KIST實驗學校）也同步進駐屏東，3個組織將合力補足社會和教育的城鄉差距。

縣府勞動暨青年發展處表示，未來TFT將持續打造優質的軟硬體空間，以舉辦講座、增能課程及工作坊，同時也讓屏東各校老師能在這裡找到志同道合的夥伴，媒合地方教育工作者與文史工作室，激盪出跨領域的思考與對話，可望加速新教育、新人才發展，共構偏鄉創新教育新典範。