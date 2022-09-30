交通部觀光局即日起連續3天訂在嘉義縣原鄉鄒族部落阿里山鄒族逐鹿文創園區舉辦「2022年台灣部落觀光嘉年華」，茂林國家風景區管理處將展售傳統手工藝品、在地農特產品、部落原生山茶等，宣傳部落特色產業及推廣特色商品。(茂管處提供／林雅惠高雄傳真)

交通部觀光局即日起連續3天，訂在嘉義縣原鄉鄒族部落阿里山鄒族逐鹿文創園區舉辦「2022年台灣部落觀光嘉年華」，茂林國家風景區管理處將展售傳統手工藝品、在地農特產品、部落原生山茶等，宣傳部落特色產業及推廣特色商品。

茂管處表示，為推廣茂林境內的部落風貌，邀請到寶山部落拿普原生茶、青葉部落Pasakene創意工坊及神山部落社區發展協會到現場，結合布農族歲時祭儀的原生山茶品茶體驗，並展售排灣族傳統圖紋文化創意商品。

為了增添展區熱鬧氣氛，10月1日至10月2日特別規畫表演團體的演出，邀請2.0樂團及安坡部落碇樂班之排灣族歌舞劇表演，用優美歌聲搭配音樂展現出部落朋友的熱情活力與溫暖。

茂管處表示，民眾只要到茂管處的展區，就能參加寶山部落山茶茶席體驗及祖靈之眼毛線DIY手作體驗，親身透過五感，包含現場布置的視覺、闡述部落傳統故事的聽覺、山茶香氣撲鼻的嗅覺、茶湯入喉回甘的味覺和親手編織毛線的觸覺，感受部落原民生活的魅力。

展館內茂管處靜態展示區將搭配遊程文宣，宣傳茂管處境內部落遊程特色，現場並辦理抽獎活動，凡在現場消費滿100元，即可獲得抽獎機會1次，將抽出高雄五星級飯店雙人餐券、舊排灣遊程團體套票、三地門與霧台精美民宿住宿券以及寶山拿普原生茶－原生茶禮盒的豐富好禮，還加碼現場拍照打卡就送造型圖騰口罩及酒精隨身瓶，每日限量贈送，送完為止。

茂管處長柯建興表示，茂林國家風景區境內有多元的原住民文化資源，包含魯凱族、排灣族、布農族及拉阿魯哇族等，近年陸續推出許多特色部落遊程，包含獲得亞太旅行協會(PATA)國際文化遺產類金獎的舊排灣部落、全台首創部落廚藝學校的神山部落、還有安坡童玩王國及傳統服體驗、結合布農族歲時祭儀與原生茶席的寶山部落、以及全台唯一魯凱神話村的青葉部落等，都是目前熱門的部落旅遊景點。