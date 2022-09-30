嘉義縣長翁章梁出席2022年台灣部落觀光成果嘉年華開幕。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

台灣部落觀光成果嘉年華展現原住民傳統文化工藝。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

2022年台灣部落觀光成果嘉年華活動30日至10月2日，在嘉義縣鄒族逐鹿文創園區舉辦，有阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷及東部海岸等7個國家風景管理處參與，展示近年來部落觀光的特色，呈現台灣原住民16族的傳統文化、特色藝術風采以及DIY手作體驗。

嘉義縣長翁章梁表示，逐鹿社區是受八八風災重創家園，被迫遠離家鄉的8個阿里山原住民部落遷居組成，進而運營「鄒族逐鹿文創園區」，發展阿里山的觀光旅遊，此次嘉年華活動展現台灣16個原住民族的文化特色與故事，邀請大家來體驗、感受原民文化。

交通部觀光局主任秘書林佩君表示，台灣部落觀光成果嘉年華今年邁入第9年，首次在原鄉部落、新開幕營運的「鄒族逐鹿文創園區」辦理，更別具意義。

本次活動自9月30日至10月2日，有5大主題區，包括部落商品及遊程展示區、成果展示區、DIY活動區、戶外市集區、阿里山鄒族專區，有樂舞展演、遊程體驗、魅力商品、特色工藝，讓大家能充分感受歡樂的部落觀光。

現場還有「嘉有好市鄒鄒送禮」集客活動入場禮（客製化圖騰口罩）、拍照打卡禮（客製杉木烙畫鑰匙圈）、射箭挑戰拿好禮（每日送出萬元特色好禮）、1元起標瘋（部落遊程1元起標）等精彩活動。

園區內設置4處創意打卡點，有「部落好食．原味學堂」呈現鄒族人的農事生活，每日提供不同原民美食的製作解說與分享；「夢想屬魚你」呈現山美部落青年的捕夢網；「1314．愛的原動力」由導覽人員引導遊客大聲喊出各族的問候語；「豪華獵寮．與鹿共野」以新美部落傳統獵寮結合時下流行的野餐，布置原味野餐餐桌。