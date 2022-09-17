優格哇舒劇場（yokeoasu）有鄒族傳統舞蹈表演。（廖素慧攝）

優格哇舒劇場（yokeoasu）鄒族原民表演傳統文化舞蹈。（廖素慧攝）

遊客可在優格哇舒劇場（yokeoasu）觀賞鄒族原民表演傳統文化舞蹈。（廖素慧攝）

鄒族逐鹿文創園區展覽鄒族傳統家屋及文物。（廖素慧攝）

鄒族逐鹿文創園區今天啟用開放。（廖素慧攝）

阿里山腳下的逐鹿社區是受八八風災重創後遷居來此的鄒族聚落，為發展鄒族文化觀光，「鄒族逐鹿文創園區」歷經10年籌建，17日啟用開放，有市集、鄒族家屋、鄒族傳統藝術表演，具體而微呈現鄒族文化，將成為阿里山入口的觀光新亮點。

2009年八八風災重創阿里山區，8個鄒族部落被迫遷居到阿里山山腳下，重建逐鹿社區，為促進鄒族人能透過鄒族傳統文化與技能，在逐鹿永續發展，規畫「鄒族逐鹿文創園區」，嘉義縣政府於2012年發包施工，後來包商財務周轉不靈，解約後移交阿里山國家風景區管理處接手，2020年重新發包啟建，今年7月完工，17日開幕啟用，由逐鹿社區合作社負責營運。

園區開幕是鄒族部落的大事，鄒族達邦社汪啟德、特富野社汪義福等頭目率領族人熱情參與，頭目們以小米酒向祖靈祈福，接著張錫聰、嘉義縣副縣長劉培東、阿管處洪維新處長、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處馬惠達處長、阿里山鄉公所杜力泉鄉長等人為「優格哇舒劇場（yokeoasu）」揭幕，劇場還有6米高的台灣黑熊公仔，威武吸睛。

張錫聰表示，鄒族逐鹿文創園區以1.3億元興建完成，開幕啟用象徵鄒族人與中央、地方政府共同打拼經營10多年的成果，是一個重要里程碑，這2、3年疫情重創觀光旅遊業，邊境防疫管制近期可望開放，園區開幕正好迎來國內外遊客，發展成為阿里山入口的觀光新亮點。

阿管處表示，園區有小農市集、梅花鹿餵食、鄒族傳統弓射箭體驗、鄒族舞蹈表演、鄒族家屋及文物、DIY體驗及特色商品展售，適合自由行、團體旅遊。