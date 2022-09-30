屏東科技產業園區擴區是「大南方大發展南臺灣發展計畫」重要一環，30日舉行「屏東科技產業園區二期（以下簡稱屏東擴區）招商座談會」，首場選在屏東科技產業園區辦理，屏東擴區位於屏東科技產業園區西北側，占地約26.86公頃，土地只租不售，預計2022年底公設施工，廠商建廠可同步施工，預估未來可促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。

經濟部加工出口區管理處（以下簡稱加工處）30日攜手財團法人資訊工業策進會、屏東工策會，以「屏東產業 再創新局」為主軸共同舉辦「屏東科技產業園區二期（以下簡稱屏東擴區）招商座談會」，傾聽在地企業的需求，包含彰化商銀、世德工業、聚鉑精密科技等知名企業參與，現場廠商踴躍提問，對屏東擴區帶動當地產業發展投以熱烈期待。

經濟部加工出口區管理處加工處組長游淑惠表示，屏東擴區鄰近屏東科技產業園區，對面則是屏東科學園區，也鄰近汽車產業專區、六塊厝產業園區，產業群聚效應強，企業入駐屏東擴區，能和上下游產業一起打拼，相信在中央地方政策推動下，入駐屏東擴區串連屏東產業聚落，也帶動產業升級。

除產業群聚效應能強化競爭優勢，此區域也已被行政院規劃為高鐵特定區，未來高鐵、台鐵與快鐵三鐵共構，企業前往高鐵僅需3分鐘車程，台鐵僅需3分鐘車程。屏東擴區距高屏大橋不到2公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，將和高雄市區形成都會生活圈，企業洽商談生意南來北往，人流、物流交通動線通行無阻。

為使企業更了解未來屏東發展全貌，此次座談會特別介紹屏東縣現有工商產業發展以及產業發展願景，並說明縣內既有園區及即將開發動工的各園區，從推動期程、引進產業類別與租金措施等內容一應俱全，期待吸引企業選擇落腳屏東。

屏東科技產業園區擴區面積共26.86公頃，生產事業用地佔17.76公頃，全區劃分為 6 個坵塊，廠房用地以雙十字軸線為分界，土地只租不售，預計2022年底公設施工，廠商建廠可同步施工。