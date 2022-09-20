年度資安科技盛會「CYBERSEC 2022臺灣資安大會」今(20)日起登場，今年大會主題為「CHANGE NOW 數位轉型 資安升級」，遠傳(4904)攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，以「迎戰5G新世代 資安轉型再進化」參展，展示從資安檢測與提升企業資安治理、新世代資安監控及威脅獵捕、到高效能高資安5G企業專網等可為企業升級資安即戰力、打造永續營運力的全方位服務及解決方案。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，面對疫後轉型新常態，企業治理數位化已是進行式，隨著全球的資安威脅加劇，資安已不是單一企業的課題，而是國家安全的議題；遠傳與數聯資安長期共同服務國內外企業與政府單位，以遠傳「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」技術與數聯資安的研發能力，扮演客戶數位轉型過程中的堅實後盾。

台灣身為全球高科技製造業的要角，在企業升級智慧製造的過程中，面臨的資安威脅與風險對於供應鏈安全影響甚鉅，遠傳首次在資安大會中展出高穩定、高效能、高資安的5G企業專網服務(PNaaS, Private Network as a Service)。遠傳5G企業專網服務由專業團隊依企業的場域與需求客製規劃，室內外同一張網無縫銜接，透過5G行動邊緣運算(MEC)結合端到端網路資安，場域內所有聯網裝置與AI運算等應用可於內網互通，並循既有的IT防護管控，電信網路符合3GPP認證提供多一層防護，過濾異常攻擊行為，使資料可控可管。

數聯資安擁有全台業界首家、也是業界唯一獲三項ISO認證的企業級「SOC資訊安全監控中心」，提供客戶7x24全天候資安事件監控及告警。隨著風險威脅不斷進化，數聯資安也在此次大會展出新世代資安監控服務(Next Generation SOC)，整合安全事件管理系統(SIEM)、資安協作自動應變系統(SOAR)與威脅偵測與應變服務(MDR)，助企業快速對勒索攻擊採取應變措施，縮短平均偵測與回應時間，實現安全完善的自動化回應與聯防。因應未來資安發展新形態，數聯資安也在「臺灣資安館」展示自行開發的uSecure SIP資安戰情平台，將巨量事件透過智能化高效分析，轉化成容易掌握的可視化資安情報，能助企業精準辨別事件、提升威脅管理，同時具備完整保存機制，確保事件完整性，呈現出台灣資安自主研發品牌的豐沛能量。