英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX / OTCQX：IFNNY）推出了全新OptiMOS 5 IPOL降壓穩壓器系列，具有VR14相容的SVID標準以及I2C/PMBus數位介面，適用於Intel/AMD伺服器CPU與網路ASIC/FPGA。

新系列採用5x6mm2 PQFN封裝，是一款容易使用、完全整合且高效能的解決方案，適用於新一代伺服器、儲存裝置、電信、資料通訊應用以及分散式電力系統。

隨著超大型資料中心陸續整合人工智慧（AI）技術，對於更高效能的追求也將不斷增加。在此趨勢之下，智慧企業系統所需的高功率密度與節能高效率解決方案也因而變得充滿挑戰性。

OptiMOS IPOL單電壓同步降壓穩壓器TDA38640支援高達40A的輸出電流，此裝置具有Intel SVID與I2C/PMBus數位介面，適用於Intel VR12、VR12.5、VR13、VR14、IMPVP8設計以及DDR記憶體，因此無需大幅更改物料清單。

英飛凌TDA38740及TDA38725數位IPOL降壓穩壓器則分別支援高達40A與25A的輸出電流，並具有PMBus介面。三款新產品皆使用英飛凌專屬的高速恆定導通時間（COT）PWM引擎，可提供領先業界的瞬時效能，並可簡化設計開發。

內建的PWM控制器與OptiMOS FET具有自舉升壓二極體，讓這些新裝置成為體積小與具備高效供電能力的解決方案。此外，由於這些裝置運作時可容許範圍較大的輸入與輸出電壓，並提供400 kHz至2 MHz的可程式化切換頻率，因此可提供多樣必要的需求。

多次可編程（MTP）記憶體可在設計與大量製造期間進行客製化，進而大幅縮短設計週期與上市時間。這些裝置也具有數位式可編程負載線，無需外部元件即可透過組態暫存器進行設置，進而簡化了物料清單。裝置組態可運用英飛凌XDP Designer GUI輕鬆進行定義，並儲存於內建記憶體。