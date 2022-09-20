澎湃新聞報導，在大陸「十三五」期間，上海嘉定區積體電路產業規模年均增長30.3％，今年1-8月達到225.3億元人民幣，目前已集聚積體電路相關企業441家。嘉定率先開放首批5.6公里智慧網聯汽車公開測試道路，目前已開放測試道路616.4公里，其中已完成53.6公里開放道路測試環境建設，實現5G訊號全覆蓋。

報導稱，20日下午，「海聚英才」系列活動──上海積體電路「大師講堂」第三期在嘉定區上海智慧感測器產業園舉行，「上海積體電路緊缺人才（嘉定）產教基地」正式啟動。

位於嘉定北的上海智慧感測器產業園重點聚焦無人駕駛、智慧醫療、智慧製造、人工智慧、消費電子等應用領域，發展基於MEMS半導體工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環境等類目的智慧感測器產業，彌補「中國晶」短板，打造產業「晶」高地。

目前，上海僅有的兩家大陸國家製造業創新中心之一的國家智慧感測器創新中心，就位於這個產業園內，正全力打造12寸感測器特色工藝製造中試線，技術能力覆蓋CMOS先進工藝及MEMS特殊工藝。

擔任本期大師講堂，中國科學院院士褚君浩、上海矽產業集團股份有限公司執行副總裁李煒，分別圍繞《智慧時代背景下的感測器與物聯網技術》和《以「矽」為始，築資訊社會之基》主題，細緻分析了積體電路產業創新發展趨勢和行業發展態勢。