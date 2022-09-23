聯準會於9月FOMC會後再升息3碼，「利率點陣圖」指引未來升息路徑將達4.6%。施羅德投資表示，預估美國可能於2023年的前三季面臨經濟衰退風險，聯準會將持續採取鷹派升息的貨幣政策。在此環境下，目前有三大理由是投資債券的好時機，第一，根據歷史經驗目前投資債市之後1年的報酬率可望有雙位數，顯示債市的投資價值優於股市。第二，升息路徑若不再出現意外，逐漸形成的美國經濟緩衰退共識，預期對資金流往債市避險的氛圍有所助益。最後，鑒於股市恐持續震盪，以及對經濟成長可能陷入停滯的擔憂，債券在如此環境下更是合適的核心配置。

據統計，8月台灣境外基金淨申贖，唯一淨流出的類型是股票基金，單月淨流出77.9億元，由於市場拉回，股票基金淨值受拖累，8月台灣人持有境外基金規模再度跌破1.3兆大關，規模較上個月縮減120億元，股票基金今年以來持續面臨淨流出，累計逾592億元。

相較於股票基金淨流出，固定收益基金8月獲得155億元淨申購，為12個月的淨流出後，8月再見淨申購，從去年9月到今年7月台灣人在固定收益基金淨贖回逾1552億元，這類型基金重獲青睞，一來是投資人偏好收益，二來這類型基金雖然淨值也跌深，惟相較股票基金，波動度相對小一些。8月固定收益基金資產規模增加54億元，主要來自淨申購貢獻度。

8月台灣人持有境外基金金額最高仍是股票型基金達1.29兆元新台幣，固定收益型基金排名第二為1.37兆元新台幣。