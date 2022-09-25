曾擔任俄羅斯總統普丁高級政策顧問的經濟學家伊拉里奧諾夫（Andrei Illarionov）在接受《德國之聲》採訪時說，促使普丁做出最近幾項決定，包括動員徵兵、舉辦公投與威脅使用核武器，其中最重要的因素可能來自近期與習近平會面的影響，而不是因為烏克蘭對俄軍的反攻。

俄羅斯經濟學家伊拉里奧諾夫（Andrei Illarionov）在2000年至2005年期間擔任俄羅斯總統普京的高級政策顧問。隨後他批評俄羅斯己不再是一個民主國家，並參與網路反普京宣言的簽署，2021年起他在華盛頓智庫擔任研究員。他近日接受《德國之聲》訪問，就近期普丁做的幾個重大決定提出他的看法。

伊拉里奧諾夫說，普丁做出徵兵動員、在烏克蘭佔領區舉公投的決定，以及再次威脅使用核武器，這些決定都是在9月19日至21日的3天內宣佈的。所有的決定都違背了普丁一直奉行的政策，也違背了他之前的計劃。例如，按照普丁的標準，這次公投根本是個「假公投」。

他認為，烏克蘭在哈爾科夫的反攻並不是導致普丁決定改弦易轍的原因，看起來影響普丁最重要的事件是與中國國家主席習近平的會談，習近平似乎告訴了普丁一些事情，迫使普丁扭轉對戰爭的態度，改變了他之前有關公投、徵兵動員和核訛詐計劃。

伊拉里奧諾夫說，根據一些洩露出來的信息和他們的肢體語言，習近平很可能建議他的夥伴儘快搞定烏克蘭的事情，例如在10月份中共召開20大之前。因為俄羅斯打了7個月的仗卻未取得勝利，這讓習近平感到尷尬，也讓他在進行自己一生中最重要的事情時顯得軟弱，但他不允許自己看起來軟弱。

伊拉里奧諾夫分析稱，普丁幾個月來的戰略發生了根本變化，在上海合作組織會議之前，普丁準備進行長期的消耗戰，如果有必要可以打上好幾年。過去幾天的決定意味著他的戰略已經發生了根本變化，這些決定不是他軟弱或失敗的跡象，而是他依賴習近平的跡象。

至次俄羅斯動員的人數，伊拉里奧諾夫表示，可能像有些報導說的100萬，甚至是紹伊古宣佈的30萬，這些被動員的士兵當然不會配備最好的武器，但俄羅斯有足夠的舊式武器供他們使用。目前的抗議也不會影響俄羅斯政權，很多外國人總是忘記這是一個極權主義政權，沒有一個極權主義政權是通過和平抗議而被趕走、摧毀或者改變的，在人類歷史上從來沒有發生過。

對於烏克蘭澤倫斯基建議聯合國設立俄羅斯戰爭罪的特別法庭，伊拉里奧諾夫認為，普丁根本不在乎，他現在關注的不是來自紐約（聯合國總部）的聲音，而是來自北京的聲音。至於普丁是否會被幹掉？他遲早會被打敗，只是我們不知道什麼時候，也不知要付出多少代價。