中國國產C919大型客機獲中國民航局頒發型號合格證，將在年底交付首架飛機；中共總書記習近平今在人民大會堂會見C919團隊代表，並參觀成果展，充分肯定C919研製任務取得階段性成就。他強調，讓中國大飛機翱翔藍天，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持安全第一、質量第一，善始善終，在關鍵核心技術攻關上取得更大突破，加快規模化和系列化發展，扎實推進製造強國建設。

C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式客機，於2007年立項，2017年首飛，2022年9月完成全部適航審定工作後獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。

C919重點滿足大運量和中運量市場需求，座位158至168個，航程4000至5500多公里，直接競爭對手為空中巴士A320Neo和波音B737Max。彼此性能大至相近，C919價格更低。