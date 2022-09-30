俄羅斯於9月23日至27日在烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫爾松（Kherson）等四州佔領區舉行所謂的「入俄公投」，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並於9月29日簽署命令，承認札波羅熱及赫爾松的獨立地位，並於9月30日與烏克蘭前述地區的傀儡政權簽署入俄條約，將其正式併入俄羅斯領土。

外交部發布新聞稿表示，中華民國台灣政府嚴正譴責俄羅斯藉由假公投遂行兼併烏克蘭領土的野心，並對俄羅斯公然違反《聯合國憲章》、以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土、破壞以規則為基礎的國際秩序的種種侵略行徑表達最強烈的抗議。

台灣重申與理念相近國家採取一致立場，拒絕承認俄羅斯操縱的假公投結果，絕不接受俄羅斯非法兼併烏克蘭領土的一切作爲，並支持以美國及歐洲為主的民主陣營國家，共同採取適當的因應反制措施。

外交部指出，台灣作為國際社會民主陣營的重要成員，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，堅決反對俄羅斯以武力或脅迫方式片面改變現狀、侵略他國，我國呼籲各方尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，並在國際法的架構下，透過和平、理性的對話與協商儘速解決歧見，化解僵局，避免因戰爭造成的人道危機持續擴大。

外交部表示，台灣也將持續與全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，確保國際秩序不被顛覆，全球享有和平穩定。