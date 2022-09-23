台灣入境居檢縮短為3＋4後，邊境明顯變熱絡，如今10月解封有望，航空公司已規劃10月份大幅增班。桃園國際機場公司表示，今年8月份桃機客運量為48萬人次，較去年同期成長505％，而今年1到8月桃機客運量為157萬人次，估到年底將突破350萬人次。

桃機公司指出，在全球疫情趨緩下，各國陸續鬆綁邊境管制政策，旅遊需求及跨國商務交流隨之成長，桃園機場客運量逐漸回溫，6月15日開放轉機至8月底，共有23萬5397名轉機人次，以東南亞與北美航線為主，約佔轉機人次44％。

8月22日中央流行疫情指揮中心宣布放寬入境限制上限為5萬人次後，8月單月客運量突破48萬人次，為過去7個月平均值的3倍多，更是自2020年4月以來的單月最高紀錄。

隨著邊境政策逐步放寬，桃機公司保守估計2022年全年客運量突破350萬人次，但距離2019年的4868萬人次還有一大段距離。

依據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）的預測，國際旅客量可望於2024年恢復疫情前水準。相較於歐美航線復甦較快，亞太地區受各國邊境開放程度差異以及中國清零政策影響，航網尚未恢復常態。

以亞太地區主要國際機場1至7月客運表現來看，樟宜機場復甦程度達到33.5％為最高，曼谷機場20.8％次之，桃園機場則為3.9％。

相較於客運量復甦，桃機貨運量在經歷2020年下半年至2021年底的成長期後，今年迄今較去年同期呈現下滑，主因為美國與中國大陸因供應鏈轉移趨勢、防疫封控及全球經濟成長放緩等因素，對台灣航空貨運需求持續呈衰退。儘管中國持續放寬疫情限制對復甦有正面作用，但仍有俄烏戰爭持續隱憂、通膨與升息未歇等因素，加以去年比較基期已高，桃園機場今年航空貨運量預估為250至260萬公噸，表現將趨保守。