大陸交通運輸部28日預測，大陸十一國慶日假期期間，全國道路客運預計發送旅客2.1億人次，較2021年同期下降約3成；水路預計發送總量720萬人次，較2021年同期上升約16％。

而公眾出行主要以旅遊、探親為主，省內中短途出行占比較大，跨省長距離出行較往年減少，小客車自駕游、周邊遊比例相對較高，大中城市周邊公路網高峰時段會出現局部擁堵，通行壓力較大。

從路網流量看，預計十一國慶假期全大陸高速公路日均流量約為3800至4000萬輛，較2021年同期日均的4986萬輛下降20至24％，也較2020年4736萬輛下降16至20％，流量峰值預估出現在10月1日、約4500萬輛。

從時間分佈看，前期出程時段集中，後期返程時間相對分散，總體呈先增後降趨勢。從空間分佈看，包含京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈區域高速公路流量預計年減20至22％左右，但北京、上海、廣州、深圳、蘇州、武漢、長沙等大中城市周邊高速公路流量及路網運行壓力較大。