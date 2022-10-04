大陸鐵路今將發送590萬人次，長三角鐵路占1／4強。（澎湃新聞）

澎湃新聞4日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）統計，3日大陸鐵路共發送旅客586.1萬人次，開行列車8308列。預計4日將再創新高，發送旅客590萬人次，計畫開行列車7728列。其中長三角鐵路預計發送154萬人次，計畫增開64列旅客列車。

大陸國鐵集團客運部負責人表示，今年十一黃金周，鐵路客流以探親流、旅遊流、短途流為主，整體上保持平穩態勢，鐵路部門將高效統籌疫情防控和假日運輸工作，精準配置運力資源，嚴格落實站車疫情防控措施。

大陸鐵路部門提示，假日期間列車開行具體安排，可在大陸鐵路12306網站（含手機用戶端）查詢。按照大陸國務院聯防聯控機制規定，9月10日至10月31日，旅客進站乘車需持48小時內核酸陰性證明，旅途中做好個人健康防護。

據報導，中國鐵路上海局集團有限公司統計，長三角鐵路3日發送旅客160.3萬人次，4日預計發送旅客154萬人次，計畫增開64列旅客列車。

中國鐵路上海局集團公司提醒勸導旅客，規範佩戴口罩，減少走動聚集。落實「鐵路暢行」掃碼、補票電子化，增加非接觸服務占比。堅持人物環境同防，嚴格車站和列車通風消毒，對旅客經常接觸的重點場所、重點部位，採取加密消毒頻次措施，確保站車環境安全。

上海虹橋站在「心尚」愛心服務區內設立醫療服務點，為旅客提供醫療諮詢和應急救助，同時與地鐵10號線開展「路地接續」服務，為行動不便的旅客在高鐵和地鐵間換乘提供方便。

南京站對進出站流線進行了全面優化，在重點時間段採取開啟全部進出站通道的實名驗證、安檢儀、閘機等措施，確保旅客進出站順暢，聚焦老年、脫網等旅客在網路購票、掃碼出行等方面遇到的難題，在售票廳開設了專為老弱病殘孕等困難旅客購票的視窗，支持現金支付，並根據客流情況，動態調整人工售票視窗數量和功能。

9月22日新開通營運的杭州西站、富陽西站、桐廬東站首次迎來客流大考，車站加強現場組織，安排鐵路志工為旅客提供問詢、引導等服務；杭黃高鐵沿線富陽、桐廬、建德和千島湖等站重點做好客流組織引導服務。

鐵路部門提醒旅客，乘坐高鐵、列車需持有48小時內核酸檢測陰性證明；出行前密切關注目的地和途經地疫情形勢，提前了解當地防疫政策；跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」；旅行途中，配合鐵路部門做好進出站測溫等站車防疫工作，全程規範佩戴口罩；許多城市有兩個或兩個以上火車站，務必要認清票面標註的站名，勿因跑錯乘車站而耽誤行程。