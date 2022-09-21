低軌衛星題材在蘋果iPhone14系列的支援下，再度聚焦全球，各國現階段積極推動低軌衛星部署進度，未來受惠受惠於發射衛星成本降低，產業規模將持續成長，法人點名3檔受益股，包括聯發科(2454)、啟碁(6285)、昇達科(3491)。

蘋果新iPhone14系列首度加入支援衛星的功能，儘管目前僅美國可以支援該功能，但也讓市場對衛星的前景增添更多想像，從去年超夯的低軌衛星議題再度受到關注，各國現階段積極推動低軌衛星部署進度，成長動能來自於國際電信聯盟對軌道、頻譜規範與全球頻寬需求大幅攀升，加上衛星網路視為偏鄉、農村與海空移動載具等主要通訊解決方案。

研調機構SIA指出，2021年全球太空產業規模達3860億美元、年增加4%，其中衛星產業佔72%，主導了全球太空經濟，資策會也預估2040年，全球太空經濟規模可望突破1兆美元，複合式年增率約5.1%。

近期華為與蘋果皆推出具衛星通訊功能的智慧型手機，雖然僅限緊急情況使用，然可見手機融入衛星通訊漸成趨勢。由於衛星通訊為5G邁入6G重要一環，未來6G結合陸空提供全方位網路覆蓋，並透過AI(人工智慧)技術，提供雙向數據分析、互動和即時反饋，將實現更真實細緻的延展實境等應用服務，故預期行動通信將與低軌道衛星融合，實現無縫式接取、覆蓋。

法人分析認為，目前進度較領先的SpaceX星鏈計畫預計於2030年前發射42000顆衛星，目前發射近3000顆，未來產業成長潛力大，所以可以留意低軌道衛星供應連，長線趨勢確立，點名3檔個股，包括聯發科(2454)、啟碁(6285)以及昇達科(3491)。

聯發科在網通、車用、電源IC皆有深耕布局，且聯發科近期宣布完成全球首創5G NTN衛星手機連線，同樣具低軌道衛星題材。啟碁來說，其產品線多元，涉足固網、交換器、車用、低軌道衛星等，將為啟碁帶來較同業更高的營收增漲動能。

至於昇達科其手握全球三家低軌衛星大廠訂單，且自去年起就已經有營收貢獻，算是低軌道衛星營收占比為相關供應鏈中最高，且積極布局各家衛星營運商需求，受惠於發射衛星成本降低，營運商將更能達到損益兩平點，促使更多業者願意投資，昇達科也將因此受惠。