永豐台灣ESG ETF(00888)23日宣布其追蹤的標的指數「富時台灣ESG優質指數」於9月中旬完成指數半年度調整。永豐投信指出，據證交所2022年8月公告的投資人定期定額戶數統計排行當中，00888在本次調整後就囊括了9成持股，除了具備企業成長動能，更廣納金融與傳產的優質企業，支撐ETF息收。

永豐投信指出，在近年市場高度關注ESG議題之下，永豐台灣ESG ETF(00888)深受投資人喜愛，並作為熱門存股標的，其追蹤的標的指數「富時台灣ESG優質指數」於9月中旬完成指數半年度調整，依據富時指數公司編製原則，首先透過富時評鑑系統的ESG評分，再加上殖利率等條件，篩選出「ESG高評分、殖利率佳」的優質企業。截至9月21日止，前十大成分股依序為台積電、聯電、第一金、永豐金、日月光投控、中華電、聯發科、可成、華航及鴻海。

永豐投信指出，本次成分股調整後，除台積電、聯電仍為重要權值持股外，前十大中第三大及第四大持股為兩檔金控股永豐金及第一金，更是為近期國內各金控公司公布累計至八月份業績中，相較去年同期的表現最好的兩檔金控股，今年以來股價漲幅皆達15％以上。另外，全球經濟成長趨緩，消費性電子產品終端需求疲弱，受惠蘋果推出新機種以及部分遞延訂單挹注，可成出貨表現仍佳，今年股價漲幅仍達17％，表現強勁。

永豐投信表示，近期外資雖賣超台股，但ESG資產以及息收相關產品仍深受投資人喜愛，持續有資金進駐，好公司長期表現佳，未來績效仍不容小覷，建議喜歡穩健季配息金流的投資人可以把握低檔買進，同時作為長期存股投資優質選擇。