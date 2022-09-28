台積電（2330）警報再響，繼摩根大通評估再度調漲代工價格可能性偏低後，市場目光聚焦產能利用率，瑞銀證券點出，受制於Android陣營智慧機需求差，以及CPU、GPU客戶升級5奈米製程，研判7奈米製程明年上半年產能利用率恐只剩七成，內外資大行看訂單能見度保守以對。

摩根大通證券日前預料台積電難漲價時，亦提及市場關注7奈米家族產能利用率的滑坡式下墜，部分預期甚至指向明年第一季產能利用率只有70％，此保守觀點如今獲得更多內外資研究機構的認證。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞表示，市場面對台積電接下來的法說會，必將把重點擺在明年初步能見度與資本支出上。林莉鈞認為，7奈米製程面臨來自需求衰退的高度壓力，明年上半年產能利用率僅約70％，台積電明年上半年整體產能利用率則可能落在85％～89％之間，低於先前預期的九成以上，儘管有所衰退，仍比2015年下半年的85％左右、2019年上半年的75％左右，還要來得相對有撐。

凱基投顧則分析，由於聯發科、高通、輝達、超微等進一步修正訂單，凱基投顧預估，台積電7、6奈米製程產能利用率，將從滿載狀態降到第四季的90％。展望明年，因主要客戶減少特殊應用晶片（ASIC）訂單，研判先進製程產能利用率將進一步下滑，台積電明年第一季整體產能利用率將降到80％左右。

不過，統整內外資看台積電後市主流意見，以多頭派為主流，強調台積電技術領先，具備優異抗震能力，包括瑞銀、凱基投顧、花旗環球證券等全維持台積電「買進」投資評等。