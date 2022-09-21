美系外資出具最新報告，指出晶圓代工廠世界(5347)近期對面板驅動IC客戶提供10～15％的售價折扣優惠，恐侵蝕明年毛利率、獲利及殖息率，將世界先進2022～2024年每股盈餘預期分別調降1％、13％和12％，評等自「中立」調降至「減碼」、目標價自75元降至65元。

世界先進股價7月初下探65.3元的近27月低點，近期於69.7～76.9元區間低檔震盪。受外資降評砍價影響，今（21）日開低後放量挫跌5.54％至68.2元，早盤維持逾3.5％跌勢，表現遜於大盤。三大法人近日偏空操作，本周迄今合計賣超908張。

美系外資近期產業調查顯示，若面板驅動IC客戶願意下更多訂單，世界先進已開始提供10～15％的折扣優惠。鑑於合肥晶合等中國大陸12吋晶圓代工廠的面板驅動IC產能長期供過於求，美系外資認為這種價格折扣優惠可能永遠存在。

美系外資指出，面板驅動IC與電源管理晶片（PMIC）分占世界先進產能35％及65％，擔心面板驅動IC晶圓的降價可能波及PMIC。由於此售價策略是近期才發生，與先前知悉的維持售價策略不同，因此認為降價對市場而言仍是新狀況。

美系外資表示，在先前揭露可能新建12吋晶圓廠計畫後，將世界先進評等調升至「中立」。近期產業調查顯示，世界先進的新12吋晶圓廠製程可從台積電的65奈米和40奈米製程移轉，這應是未來車用半導體需求的最佳選擇。

美系外資仍認為此策略為長期正向因素之一，因為台積電的車用半導體客戶需要可行的第二來源。然而，世界先進迄今甚至尚未敲定12吋晶圓廠選址。因此，認為實際營收貢獻可能在3～5年後，遠遠無法抵消目前8吋晶圓代工業務面臨挑戰。

而調降晶圓售價將影響世界先進毛利率，美系外資預估明年將回落至約35％、使每股盈餘降至約4.83元，使明年以後的可持續每股配息可能僅3.41元，殖息率自近9％驟降至約4.7％，並認為快速的毛利率侵蝕和潛在的電源管理晶片訂單削減，可能是下個負面催化劑。

美系外資調降世界先進明後2年晶圓售價預期，以反映對客戶提供售價折扣，並鑒於LCD驅動IC供應鏈的庫存修正時間較預期長、合肥晶合等中國大陸晶圓代工廠競爭，降低稼動率及資本支出預期，將評等自「中立」調降至「減碼」、目標價自75元降至65元。