因應國家綠能政策推展，台中港務分公司協助離岸風電產業進駐港區並落地生根；因近年全球遭受疫情肆虐，導致離岸風場施工進度延宕，造成風機相關組件置留港區！台中港務分公司今（21）日表示，正積極調整港區各項軟硬體設施及管理作為，以達到通暢海、陸運輸的目標。

台中港務分公司表示，各項軟硬體設施及管理作為，例如調配現有資源、協調相關承租人彼此需求、釋出更多土地，以因應因疫情所增加土地需求、放寬港內相關離岸風機等超規格貨物運輸時間及規範，適時適地排解離岸風電業者土地需求、碼頭使用及運輸通路等相關問題！

同時，為離岸風電第三階段區塊開發預作準備，台中港務分公司今年已提早啟動台中港#37、38重件碼頭相關新建工程，並加速填築南填方區，將分別於113年完成10公頃、114年完成36公頃後線土地，及辦理保安林解編47公頃土地之因應作為，備妥迎接離岸風電發展邁進下一里程碑的挑戰。

台中港務分公司表示，自行政院106年8月16日核定「風力發電4年推動計畫」，規劃於114年達成累計約5.7GW之離岸風機裝置容量，並指定台中港工業專業區(II)作為離岸風電之機組件製造產業發展基地後，台灣港務公司即配合政策於台中港規劃四大營運主軸，包含風機預組裝基地、風電國產化基地、運維基地及人才培訓中心等。

台中港區現已完成新建及改建的預組裝重件碼頭，包含#2、#5A、5B、#36、#107碼頭等；其中，#107碼頭係短期支援風機預組裝使用，待#37、38碼頭完工後，#106、107碼頭皆回歸作為風機國產化零組件進出口使用，並規劃「離岸風電國產化專區」共計107.3公頃土地，全數提供離岸風機零組件製造廠商進駐。

目前已進駐「離岸風電國產化專區」的廠商，包含天力離岸風電公司(葉片Blade)、西門子歌美颯公司(機艙Nacelle)、永冠能源材料公司(輪轂鑄件Hub)及世紀樺欣風能公司(塔柱Tower、轉接段Transition piece)；另再盤點提供物流專區20公頃土地，以擴充相關用地空間。

此外，因應長遠離岸風機營運期發展所需之運維服務，已提供風電運維基地，並交由台灣港務港勤股份有限公司經營，且已成立風訓公司，辦理離岸風電人才培訓中心。

台中港務分公司進一步說明，按經濟部能源局就離岸風電政策「先示範、次潛力」之開發規劃，台中港#2、#5A、5B、#36、#107碼頭，自108年迄今將陸續完成海洋、海能、彰芳一期以及大彰化東南、西南等風場開發；另就離岸風電第三階段區塊開發之風機預組裝基地規劃，目前暫以經濟部能源局初步公布每年1.5GW、每個風場0.5GW之風機裝置容量為基礎，並考量風機大型化趨勢，台中港規劃提供三大預組裝基地，包含#5A、#5B、#36、#37及#38碼頭，且每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃之後線土地供風機組件儲放。

離岸風電是國家發展再生能源之重點產業政策，台中港務分公司表示，本於在地港口營運者角色，將全力協助，持續推動相關建設，並與相關產業密切交流與合作，以期攜手共創綠能產業的嶄新局面。