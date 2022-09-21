米蘭時裝周於台灣時間20日起開跑，各家品牌也陸陸續續在社群平台上發布新消息，義大利精品品牌Salvatore Ferragamo則在24日舉辦大秀，此秀也是品牌新任創意總監Maximilian Davis上任後的處女秀，在看到其作品前品牌於今（21）日無預警宣布將改名為「FERRAGAMO」，並找來視覺藝術大師彼得·薩維爾( Peter Saville )操刀新Logo，這樣的新鮮轉變，也讓人24日期待Maximilian Davis給予大眾什麼樣的作品。

FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis，將於24日舉行其上任後的首場大秀，備受時尚界期待。（摘自Maximilian Davis IG）
FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis，將於24日舉行其上任後的首場大秀，備受時尚界期待。（摘自Maximilian Davis IG）

視覺藝術大師彼得·薩維爾( Peter Saville )為英國樂團Joy Division設計的唱片封面圖像。（摘自Joy Division IG）
視覺藝術大師彼得·薩維爾( Peter Saville )為英國樂團Joy Division設計的唱片封面圖像。（摘自Joy Division IG）

Salvatore Ferragamo於今年三月宣布倫敦時裝設計師 Maximilian Davis 成為品牌全新創意總監，年僅26 歲的他畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion），於2020創立同名品牌並於2021春夏發表個人作品，雖然年紀、經歷尚且不多，但其獨特的魅惑剪裁風格深獲名人愛戴，如是蕾哈娜（Rihanna）、杜娃黎波（Dua Lipa）都是他的粉絲，更曾入選LVMH青年設計獎的名單中，雖因接任Ferragamo創意總監一職而於決賽前悄悄退賽，但足以證明他的實力，也因此將於中歐時間24日下午一點半舉行的2023春夏大秀，備受時尚界期待更被外媒評論為本次米蘭時裝周亮點之一，而他大動作的在秀前換上新LOGO，盼能為這個經典品牌帶來新氣象。

此次Maximilian Davis 找來視覺藝術大師彼得·薩維爾( Peter Saville )打造新LOGO，可能許多人對他的名諱不是很熟悉，但喜愛音樂的人一定看過他替英國樂團Joy Division設計的唱片封面圖像，他也經常與許多時裝品牌合作，日前他也曾為時尚品牌Burberry 操刀全新商標，以及結合品牌Thomas Burberry 姓名縮寫T.B.的花紋圖騰。

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