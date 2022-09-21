米蘭時裝周於台灣時間20日起開跑，各家品牌也陸陸續續在社群平台上發布新消息，義大利精品品牌Salvatore Ferragamo則在24日舉辦大秀，此秀也是品牌新任創意總監Maximilian Davis上任後的處女秀，在看到其作品前品牌於今（21）日無預警宣布將改名為「FERRAGAMO」，並找來視覺藝術大師彼得·薩維爾( Peter Saville )操刀新Logo，這樣的新鮮轉變，也讓人24日期待Maximilian Davis給予大眾什麼樣的作品。

FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis，將於24日舉行其上任後的首場大秀，備受時尚界期待。（摘自Maximilian Davis IG）

視覺藝術大師彼得·薩維爾( Peter Saville )為英國樂團Joy Division設計的唱片封面圖像。（摘自Joy Division IG）

Salvatore Ferragamo於今年三月宣布倫敦時裝設計師 Maximilian Davis 成為品牌全新創意總監，年僅26 歲的他畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion），於2020創立同名品牌並於2021春夏發表個人作品，雖然年紀、經歷尚且不多，但其獨特的魅惑剪裁風格深獲名人愛戴，如是蕾哈娜（Rihanna）、杜娃黎波（Dua Lipa）都是他的粉絲，更曾入選LVMH青年設計獎的名單中，雖因接任Ferragamo創意總監一職而於決賽前悄悄退賽，但足以證明他的實力，也因此將於中歐時間24日下午一點半舉行的2023春夏大秀，備受時尚界期待更被外媒評論為本次米蘭時裝周亮點之一，而他大動作的在秀前換上新LOGO，盼能為這個經典品牌帶來新氣象。

此次Maximilian Davis 找來視覺藝術大師彼得·薩維爾( Peter Saville )打造新LOGO，可能許多人對他的名諱不是很熟悉，但喜愛音樂的人一定看過他替英國樂團Joy Division設計的唱片封面圖像，他也經常與許多時裝品牌合作，日前他也曾為時尚品牌Burberry 操刀全新商標，以及結合品牌Thomas Burberry 姓名縮寫T.B.的花紋圖騰。