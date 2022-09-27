富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布攜手風靡年輕族群的日系電子產品品牌「Sony（索尼）」，搶先全台電商獨家開設「Sony品牌旗艦館」，智慧型手機、3C家電、數位攝影、遊樂器及喇叭耳機等各式行動影音配件一應俱全。

momo即日起至9月30日祭出《Sony開館慶》，全館精選指定商品均推出獨家優惠，含本月底甫上市的旗艦機Xperia 5 IV、極輕巧Alpha 7C全片幅相機和BRAVIA 65型 4K HDR Full Array LED顯示器等。momo Sony品牌旗艦館再加碼推「指定品下單登記抽PS5、旅遊住宿券」、「滿額加碼抽防水藍牙喇叭、真無線藍牙耳機」、「最高登記送3,000元momo幣」等多重超殺回饋，預估將帶動相關銷售年增2成。

momo站上3C家電銷售成長穩健，今年8月年增突破雙位數成長，momo本月重磅迎接Sony進駐，開設全台電商唯一Sony品牌旗艦館，預計上架逾千種品項。

下半年換機潮正式來臨，手機買氣噴發，佔Sony品牌旗艦館銷售佔比三成。熱銷必搶如本月底甫開賣的新一代「合手」小尺寸旗艦機「Sony Xperia 5 IV 6.1吋 8G/256G」，主打升級蔡司光學三鏡頭、4K錄影及即時直播功能，加上5,000mAh高續航力，讓消費者全日暢玩不設限；另有讓攝影控愛不釋手的攝錄神機「Sony Xperia 1 IV 6.5吋 12G/256G」，採用最新高通8 Gen 1處理器、具備無線及反向充電功能，momo獨家贈保護貼、手機殼、行動電源等全套配件好禮。

momo據站上銷售觀察，許多消費者偏好購入影像品質高且輕量好攜帶的類單眼相機，人氣推薦如史上最輕巧全片幅相機「Sony Alpha A7C單機身+28-60mm 變焦鏡頭」，重量僅509克再搭配旅遊變焦鏡，為新手必買首選；「Sony ZV-1數位相機輕影音手持握把組合」，支援0.03秒高速自動對焦，更內建三組麥克風、支援麥克風插孔，被譽為Vlog拍片神器；而高階機款也在這波攝「癮」商機下崛起，像是Sony相機銷售月冠軍「Sony可換鏡頭式數位單眼Alpha 7M4」，擁有3,300萬像素頂尖影像品質，就連錄影都能即時自動追蹤對焦，最高月增飆五成。

智慧生活趨勢當道，現代人在享受各式視聽娛樂時，越發注重影像需求，面板更新率達120Hz且可連結PS5使用的電視顯示器晉升消費者選購焦點，像是年度話題新機「Sony BRAVIA 65型 4K HDR Full Array LED Google TV顯示器」，極簡大螢幕搭配3D環繞音效設計，單月最高熱銷150台。追求極致觀影體驗者則推薦「Sony BRAVIA 55型 4K OLED Google TV顯示器」，採用日本製OLED螢幕，色彩表現最細緻；小家庭用戶則可入手價位親民且性能優異的「Sony BRAVIA 55型 4K HDR LED Google TV顯示器」。

迎接momo購物網「Sony品牌旗鑑館」開幕，即日起至9月30日強打《Sony開館慶》活動，嚴選當紅夯品均推出限時優惠，活動期間凡購買Sony旗艦館指定商品，即可登記搶500元 momo幣(限量60名)；下單指定電視劇院商品登記抽PS5光碟版主機(限量2名)、Xperia 1IV系列指定商品最高登記送3,000元momo幣(限量20名)、指定相機滿萬登記抽知名旅遊住宿券(限量2名，嘉義棒棒積木飯店或礁溪兆品酒店隨機抽選恕不指定)。

此外，momo再加碼單日消費「滿15,000元抽防水藍牙喇叭SRS-XB13」；「滿25,000元再加碼抽LinkBuds S主動式降噪真無線藍牙耳機」等。