大陸近期華東市場SM（苯乙烯）因整體到港有限，華北地區價格堅挺導致華北需求向華東市場尋求的意願提升，港口市場價格被動跟進，價格堅挺、小漲。目前SM仍處於貨源偏緊格局，隨著月底交割的臨近，下游貿易商補空積極，不排除有繼續衝高可能。台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）營運加分。

分析師表示，大陸SM開工率回升至71％偏上。需求上，部分下游為國慶節前備貨生產，行業開工整體尚可，但由於SM價格的高位運行，下游採購跟進謹慎。整體看來，SM供需邊際轉弱，但仍處於量變階段，且低庫存現象持續，臨近月底紙貨交割，基本面支撐仍偏強。

台化指出，8月底烯烴、芳香烴等石化品下跌8~42％，塑膠製品也平均下跌20％，惟以8月31日現貨價來看，SM和苯價差199美元，雖不是很好但也還可以，顯示石化廠減產就市策略逐步發酵。9月營運有望走出谷底。

台化、國喬營運持穩走堅具SM、ABS、PS一貫布局。台化台灣SM年產132萬噸，ABS、PS年產各41萬噸、34萬噸，大陸寧波現有PS年產20萬噸、ABS50萬噸；25萬噸新產開出，屆時寧波ABS總年產規模達75萬噸。

台苯、國喬台灣SM年產均37萬噸。國喬另有台灣ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸；業外轉投資鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS；營收結構ABS／PS合計40％、SM36％。

國喬對大陸鎮江奇美、漳州奇美持股皆約三成。漳州奇美一期年產45萬噸ABS已投產，二期年產35萬噸PS項目預計年底試車投產；泉州國亨年產66萬噸PDH、45萬噸PP項目預計2023年第三季底試車投產，強化長期營運能量。